Os Santos do povo

Regressam as sardinhas em pão caseiro, as bifanas e entremeadas, as saladas de pimento e as minis, umas mais frescas que outras mas o que importa na realidade é que volta a festa de norte a sul do país. Se Portugal é o galo de Barcelos e a Amália, o Eusébio e o Zé Povinho, a portugalidade sente-se no seu esplendor em cada rua onde exista um grelhador (muitas vezes improvisado) e em cada festa da aldeia com churros, farturas, algodão doce e pipocas. É aliás a única altura do ano em que a música catalogada de forma depreciativa como “pimba”, ganha um novo nome e uma nova imagem, fica música popular e fica bem, como ficam maravilhosos os verdejantes manjericos ou os estridentes martelinhos e tantos outros adereços que servem para adornar a felicidade dos que por cá vivem mas também do turista que adora ver a cueca pendurada na janela e as marchas populares.

Depois de dois anos de pandemia que transformaram as nossas festas em momentos insípidos e sem a alegria que as pontua, está de volta a animação de uma forma normalizada. Que falta fazia às populações e comunidades, aos bairros e aos bairristas, os bailaricos tão nossos, parte tão importante da nossa cultura e das nossas raízes. Em Lisboa já se sente o cheiro em cada beco da zona histórica e a música já ecoa em cada esquina. Talvez nesta altura tão densa e carregada de más notícias, desde a covid à guerra na Ucrânia, passando pela inflação generalizada, se sinta ainda de forma mais especial. As pessoas precisam de bons motivos para sorrir, para apagar um pouco da sua mente todo o fardo que têm carregado ao longo destes últimos tempos e que as faça sonhar um pouco, divertirem-se “como se não houvesse amanhã” e dançar.

As festas populares realizadas em honra aos Santos, são um dos últimos redutos da ‘tipicalidade’ cultural portuguesa no seu formato ainda tão genuíno e tão próprio que os próprios sinais dos tempos não conseguiram (ainda) apagar. É o amor pelo sítio onde moramos, a solidariedade entre vizinhos, amigos e turistas, num trabalho comum para se apresentarem o melhor que podem. Como disse um dia “ é aquela altura do ano em que os bairristas são finórios e os finórios se perdem pelos bairros típicos de Lisboa”, em que as meninas “de bem” comem peixe com a ponta dos dedos e em que as associações e agremiações se engalanam para apresentar o seu melhor formato. O bigode vira moda, assim como as camisas coloridas bem abertas até ao peito, onde sobressaem os fios de prata ou pechisbeque.

Este ano volto ao clube O Tejolense em Alfama, mais precisamente nas Escolas Gerais. Espaço de amigos e de gente boa que nos recebe sempre a preceito para proporcionar convívios inesquecíveis. Ali contam-se histórias entre dois copos de vinho, ouve-se o fado, a Rosinha e o Quim Barreiros e ri-se até de manhã. Que venham de vez estas festas que nos apaixonam e dão nova vida, onde nos sentimos todos iguais, que são de todos e para todos. Democráticas e agregadoras. Simples e genuínas.