Lisboa. Carlos Moedas retira proposta de alteração à ciclovia da Almirante Reis

O presidente da Câmara de Lisboa decidiu retirar a proposta para avançar com o projeto de alteração da ciclovia da Avenida Almirante Reis, esta quarta-feira, justificando que "o tema é demasiado relevante para jogos partidários".

"A mobilidade na cidade não pode, nem deve estar condicionada a uma única ciclovia. Foi isso que assumi desde a primeira hora. Continuo a acreditar que a solução que apresentei é a correta, mas neste caso é melhor para todos dar um passo ao lado para garantir uma prudente e uma fundamental serenidade nas discussões importantes para a cidade", sublinhou Carlos Moedas, numa nota, citada pela agência Lusa.

A declaração do social-democrata, que governa sem maioria absoluta, surge após ter decidido retirar a sua proposta para "dar continuidade à execução dos trabalhos em curso de acordo com o projeto de execução e cronograma anexos" relativamente à alteração da pista ciclável da Almirante Reis, uma iniciativa cuja aprovação estava garantida, com a viabilização dos vereadores socialistas.

Para Carlos Moedas, "chega de manipular e bipolarizar a cidade", lê-se na mesma nota, na qual o autarca deixou a garantia de que irá "continuar a trabalhar para repensar uma intervenção Avenida Almirante Reis para todos".

"Congratulo-me com o facto de todos os vereadores terem revelado disponibilidade para em conjunto debatermos um projeto de longo prazo para Almirante Reis, como sempre defendi", afirmou.