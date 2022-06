Poupar dinheiro em combustível

O preço dos combustíveis tem vindo a bater recordes e nunca fomos confrontados com valores tão altos e, por essa razão, é difícil conseguir poupar alguns euros quando se tem de abastecer o carro. No entanto, existem algumas dicas que pode seguir para poupar. E, por vezes, mudar um comportamento pode significar mais alguns euros no bolso.

Uma das principais regras é estar atento ao preço. Esteja atento e compare os preços nos postos de abastecimento perto de sua casa e do seu trabalho. Analise as várias ofertas para conseguir abastecer o carro num sítio mais económico.

A altura para abastecer é também importante: de manhã cedo ou à noite são as melhores alturas do dia porque, como a temperatura está mais fresca, o combustível está mais denso e, ao pagar por cada litro de gasolina, estará a abastecer mais e a pagar menos.

Esteja também ainda atento à velocidade, porque se conduz a alta velocidade, o seu carro consome combustível mais rapidamente.