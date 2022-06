Anna e o cuco

Anna Akhmatova nasceu em Odessa em Junho de 1889, mas nessa altura não se chamava Anna Akhmatova._Esse foi o pseudónimo que escolheu para escrever poesia e com o qual viveu a barbárie da Sibéria. De baptismo era Anna Andreevna Gorenko. O pai, engenheiro naval, horrorizou-se por ver a filha escrever poemas com apenas 11 anos de idade. Era uma besta de 124 patas que achava que todos os poetas eram uns bêbados e degenerados. Mesmo aqueles que, como Anna, escreviam coisas como esta: “Eu vivo como um cuco no relógio /Não invejo os pássaros livres /Se me dão corda, canto /Só aos inimigos

Se deseja /Tanto...” Foi por causa de Akhmatova e de tantos outros extraordinários escritores russos como ela que, no final da minha adolescência, caminhava aos finais de tarde para a Rua Pau de Bandeira e para a Associação de Amizade Portugal-URSS para aprender essa língua fascinante da qual tanto já esqueci mas que me desperta na memória mal atravesso a fronteira para o lado de lá, agora proibido. Svidrigáilov, o grande borracho de Crime e Castigo de Dostoiévski, tinha frases dignas de se saberem de cor. “Mete-me nojo beber, mas não me resta mais nada do que a bebedeira”. Ou: “Na pátria é melhor! Aqui podemos acusar os outros de tudo e justificarmo-nos a nós próprios”. Poucas sentenças serão tão actuais como esta. Há uma loucura latente na Rússia, alimentada pela solidão das estepes, pela frieza das cidades, pelo álcool consumido sem remissão. Se essa loucura me encanta, também traz consigo uma destruição contínua que é, tantas vezes, a auto-destruição provocada pela desmesura e pela inclinação para o caos. A guerra de hoje diaboliza os russos e não haverá vozes sensatas que defendam a agressão. Mas há uma Rússia para lá da Rússia. E só uma alma russa sofre assim:

“Não /os olhos do meu filho /sofrimento como pedra /o dia de tempestade /nem a hora da visita /o suave

frio /das mãos /o rugir de sombras de árvore /nem o distante som leve /consolação das últimas palavras”.