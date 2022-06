Saúde. Descentralização chega este mês a 100 concelhos

“Num cenário em que tudo corra conforme estamos a planear, em meados deste ano teremos metade dos autos de transferência de competência, que precisamos de assinar até ao final do ano, aceites, assinados”, garantiu Marta Temido na sede do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Vale do Sousa Sul, na cerimónia da assinatura de autos de transferência de competências para as autarquias de Penafiel, Paredes (ambas no distrito do Porto) e Castelo de Paiva (Aveiro).

Metade dos concelhos abrangidos pela transferência de competências na Saúde deverão assinar os autos até ao final deste mês e a dirigente afirmou que “até à semana passada 40 tinham assinado os seus autos de transferência ou estavam […] em vias de o fazer”.

“Até ao final do mês de junho temos a expectativa de que outros 60 municípios possam também assinar os seus autos”, declarou a dirigente, explicando, após a cerimónia, que o Governo está “longe ainda do que é a meta”, intitulando o trabalho “de negociação” e não “de imposição”.

A ministra da Saúde lembrou igualmente que “há sempre, sempre limitações financeiras em toda a gestão”, e que o processo foi feito “no sentido de ser neutral do ponto de vista financeiro”.