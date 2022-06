Nova Iorque proíbe venda de armas semiautomáticas a menores de 21 anos

Os nova-iorquinos com menos de 21 anos vão ser proibidos de comprar armas semiautomáticas, sob uma nova lei assinada pela governadora Kathy Hochul, o que faz deste Estado um dos primeiros a avançar no controlo de armas.

Hochul, uma democrata, assinou 10 leis relacionadas com armas, incluindo uma que exige a inclusão de uma tecnologia de identificação balística nas novas armas, o eu pode ajudar as forças policiais a resolver crimes praticados com armas.

Outra revê a lei sobre sinais de alerta ('red flag') para autorizar os tribunais a retirarem, de forma temporária, armas a pessoas que possam ser consideradas ameaças para si próprias ou terceiros.

As medidas forma anunciadas por Hochul durante uma conferência de imprensa no Bronx.

O Congresso estadual aprovou as leis na semana passada, avançando com as mudanças e contexto de tiroteios em massa, designadamente um ocorrido no Texas, em uma escola primária, que provocou a morte a 19 crianças e dois adultos, protagonizado por um adolescente com 18 anos, que usou armas semiautomáticas. Antes, outro causou a morte a dez 1pessoas de cor negra em um supermercado, em Buffalo.

"Hoje é só o princípio. Não é o fim", disse Hochul. "Orações e pensamentos não resolvem o problema, mas tomar ações fortes sim. Vamos fazer isto em nome das vidas que foram perdidas, pelos pais que nunca mais irão ver os seus filhos entrar no autocarro da escola".