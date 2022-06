Prepare os planos! O calor não vai 'fazer ponte' neste fim de semana prolongado

Depois de uma semana no território continental governada por chuva e temperaturas amenas, o calor bate de novo à porta este fim de semana prolongado.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o fim de semana longo vai atingir temperaturas que nos deixam no risco de esturricar, sobretudo no interior do país, onde os termómetros chegarão aos 40ºC.

Nesta semana, a meteorologia prevê “valores acima do normal em todo o território, mas com uma anomalia bastante superior, entre 3°C e 6°C, na parte mais interior do território”, alerta o IPMA num comunicado divulgado esta terça-feira.

A temperatura deverá começar a aumentar a partir de sexta-feira, continuando a subir no sábado. Em Beja, Castelo Branco e Évora, o calor vai rondar os 38ºC e os 39ºC.

Já nalgumas regiões do Alentejo e de Lisboa e Vale do Tejo verão temperaturas acima dos 35ºC, ao contrário, das restantes regiões do continente, onde “a temperatura terá valores entre os 25°C a 30°C, exceto nos locais da orla costeira ocidental, onde a máxima estará, em geral, abaixo dos 25°C”, indica o instituto.

“O contraste entre o litoral e interior irá fazer-se sentir também no vento e na nebulosidade, com vento mais intenso de noroeste e, no litoral das regiões Norte e Centro, com mais nebulosidade, em especial durante a manhã”, explica.