Não acredito em deus; não acredito na providência. Acredito no sangue e na palavra. O meu sangue corre em Águeda (e também na Casa das Conchas, no lugar do Olival), e por isso para lá caminho como se respondesse a um apelo.

Desta vez por causa da minha sobrinha e afilhada, Luísa, uma menina de olhos caleidoscópicos, como cantariam os Beatles, que recusa horizontes e tem dentro de si uma vontade de galgar fronteiras, tal como eu aprendi a fazê-lo pelos dedos do meu avô Joaquim (seu bisavô), no Quarto Grande da Casa de São Bernardo, com o sol entrando pela janela da varanda à mistura com o cheiro dos limões e dos dióspiros.

Por causa dele e dos mapas de desdobrava na minha frente fui a quase todas as esquinas da Terra, por mais redonda que ela seja. Chegou a altura de a Luísa começar uma nova viagem, de mão dada com o João, e espero que se capaz, até ao fim dos dias, de olhar em volta e ver tudo com o olhar límpido da criança linda que sempre foi, mesmo já mulher, agora, mas de sorriso claro como um céu de Primavera. Acho que é assim que vemos os nossos filhos. Infinitamente meninos.

“Há barcos para muitos portos, mas nenhum para a vida não doer”, escreveu Pessoa a Sá Carneiro. E eu não sei como não doer quando uma cáfila de Manzonis – cujo nome fede a um bafio mafioso siciliano –, me roubou a minha filha Francisca, toda ela eu e azul Olival. Acimento-me. Ponho blocos e blocos de betão sobre os sentimentos, pressentimentos e coisas de escrever e de exprimir.

E não falo porque só acredito na palavra escrita. Mas quando a minha intensa Mafalda, o sinónimo mais perfeito da alegria me disse, pelo meio de um abraço que ia ser avô, perguntei a mim mesmo de que cor será o sentir? E, pelo meio do cimento do qual hoje sou feito, indisponível para deixar de ser o menino a quem a vida bateu, brotou uma pétala de ternura e de emoção até agora desconhecidas. Como um desembarque impossível de esquecer.