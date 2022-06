Festivais e concertos. Sem restrições, Portugal volta a chamar a música

Dua Lipa

Naquele que é um dos primeiros grandes concertos desde que começaram a ser aliviadas as restrições da covid-19, a estrela pop da Albânia, Dua Lipa, voz de êxitos como Levitating ou One Kiss, depois de ter estado em Braga, chega a Lisboa, esta segunda-feira, para encantar todos os seus fãs que vão estar presentes no Altice Arena.

NOS Primavera Sound

O primeiro grande festival de verão acontece no Porto, entre os dias 9 e 11 de junho, com o NOS Primavera Sound a prometer um cartaz repleto de lendas da música, como Nick Cave, Beck, Pavement ou Kim Gordon, ex-baixista dos Sonic Youth, grandes promessas, desde os embaixadores do novo rock inglês, Black midi, ou do hip-hop, Little Simz, e também nomes em ascensão da música portuguesa, como David Bruno, Pedro Mafama ou Chico da Tina.

Rock in Rio Lisboa

Um dos maiores festivais de Portugal, o Rock in Rio Lisboa, vai acontecer nos fins de semana de 18 a 19 e 25 a 26 de junho e conta com um cartaz eclético que vai desde o rock, com os Muse e Liam Gallagher, à pop dos Black Eyes Peas, o hip-hop de Post Malone e até uma proposta mais alternativa com os The National.

VOA Heavy Rock Festival

Para os fãs de Heavy Metal e todos os seus estilos, o VOA Heavy Rock Festival, que vai acontecer no Estádio Nacional, em Oeiras, entre os dias 30 de junho e 2 de julho, é uma paragem obrigatória. O festival conta no seu cartaz com os lendários Megadeth de Dave Mustaine, os franceses Gojira, uma das mais influentes bandas de metal progressivo, os Mastodon, e a banda de metalcore, Bring Me The Horizon, entre outros.

NOS Alive

Com uma edição que irá contar com um dia extra, entre os dias 6 e 9 de julho, o NOS Alive, que vai acontecer no Passeio Marítimo de Algés, colocou todas as suas fichas no regresso ao ativo e conta com um festival recheado de nomes conceituados, como os The Strokes, Florence + The Machine, Metallica e os Imagine Dragons. Uma das grandes novidades desta edição do festival é o tão aguardado regresso dos Da Weasel.

Super Bock Super Rock

O tão aguardado regresso ao festival da Praia do Meco, entre os dias 14 e 16 de julho, irá acontecer sob a batuta de dois dos mais populares nomes do hip-hop global, A$AP Rocky e o DaBaby, pelo rock dos Foals e a nova coqueluche da música espanhol, C. Tangana, que irá apresentar neste festival o seu disco de estreia, El Madrileño (2021). O festival conta ainda com uma grande aposta em artistas e bandas nacionais, com nomes como Capitão Fausto, Samuel Úria ou David e Miguel.

Neopop

Se gosta de bater o pé e dançar ao som de música eletrónica, o Neopop, em Viana do Castelo, que irá decorrer entre os dias 10 e 13 de agosto, é a opção ideal. O cartaz deste festival conta com importantes nomes deste estilo como Jeff Mills, The Blessed Madonna ou Peggy Gou.

Vodafone Paredes de Coura

Entre os dias 16 e 20 de agosto, o anfiteatro natural da praia fluvial do Taboão vai voltar a encher-se de amantes de música que irão celebrar o regresso do Vodafone Paredes de Coura, que esta edição contará pela primeira vez com um dia especial dedicado apenas a artistas portugueses. Entre os grandes destaques do cartaz estão os Pixies, Idles, King Gizzard and the Lizard Wizard e Ty Segall.