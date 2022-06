Médicos. Leiria com 63 declarações de exclusão de responsabilidade

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) revelou, esta segunda-feira, que recebeu 163 declarações de exclusão de responsabilidade dos médicos da Urgência do Hospital de Santo André, em Leiria, desde novembro do ano passado.

Na ótica da SRCOM, em causa “está a falta de recursos humanos com grave prejuízo para a prestação dos cuidados de saúde à população”.

O organismo deixou claro que estes são “números que superam todos os restantes hospitais da região centro juntos”, tendo redigido que os médicos especialistas de Medicina Interna, Cirurgia Geral e da área generalista do Serviço de Urgência queixaram-se da “existência de escalas incompletas, não cumprindo as normas da Ordem dos Médicos e do respetivo Colégio”, assim como das “dificuldades em realizar todas as tarefas, dado o reduzido número de médicos para a Urgência e Bloco e áreas dedicadas a doentes respiratórios”.

Naquilo que diz respeito aos especialistas em Ginecologia/Obstetrícia, “para além da escassez geral de médicos, declaram carência de médicos com competência para a realização de ecografias obstétricas”. “É uma situação muito grave e ilustrativa da paralisia do Ministério da Saúde, que pode ter repercussões muito negativas na resposta aos doentes que recorrem a este Serviço de Urgência. Não é possível manter uma urgência hospitalar nestas condições de penúria e não é mais aceitável o silêncio complacente do Ministério“, realçou o presidente da SRCOM, Carlos Cortes, citado em comunicado, salientando que “é necessária uma intervenção urgente da parte do Ministério da Saúde, pois não é viável ter um serviço de urgência inoperacional”.

Na ótica do profissional de saúde, “tal configura uma situação de extrema gravidade e que deve ser encarada com a maior brevidade, em defesa da melhor resposta aos doentes”, referindo que “as mais recentes notícias que dão conta da limitação de recursos humanos na urgência de Leiria são muito preocupantes”.

“Como é possível a Urgência do Hospital já ter encerrado 50 vezes desde o início do ano e o Ministério da Saúde não ter tomado ainda nenhuma medida para ajudar e apoiar o hospital?”, questionou. “É preciso passar à ação e acabar com a evidente inação do ministério que está a destruir a pouco a pouco o SNS [Serviço Nacional de Saúde]”, afirmou, sendo que, nesta terça-feira, a SRCOM reunirá com o conselho de administração do Centro Hospitalar de Leiria, seguindo-se uma reunião na Ordem dos Médicos em Leiria.