Gasolina mais barata e gasóleo mais caro do que o seu "preço eficiente"

Na semana passada, a gasolina apresentou um preço médio de venda ao público acima do preço eficiente, enquanto o gasóleo se situou abaixo. Os dados foram divulgados esta segunda-feira no relatório semanal da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) e representam uma inversão face ao relatório da semana passada em que o preço do gasóleo estava acima do eficiente e o da gasolina abaixo.

“Relativamente à semana anterior verificou-se que a média dos Preços de Venda ao Público anunciados nos pórticos, e reportada no Balcão Único da Energia, esteve 0,8 cent/l [cêntimos por litro] acima do Preço Eficiente no caso da gasolina 95 simples e 0,2 cêntimos por litro abaixo no caso do gasóleo simples”, lê-se no comunicado da ERSE.

Os dados mostram ainda que o preço eficiente calculado para a semana de 30 de maio a 5 de junho, no caso da gasolina, ficou nos 2,09 euros, enquanto o preço no pórtico (preço médio reportado pelo operadores de postos de abastecimento de venda ao público) foi de 2,098 euros e o preço com descontos de 2,057 euros. Já o gasóleo registou um preço eficiente de 1,875 euros nessa mesma semana, no pórtico de 1,872 euros e com descontos de 1,794 euros.

Recorde-se que o preço eficiente é um preço médio semanal determinado pela ERSE e resulta da soma das seguintes componentes: os preços dos combustíveis nos mercados internacionais de referência e os respetivos fretes marítimos, a logística primária, incluindo nesta parcela as reservas estratégicas e de segurança do Sistema Petrolífero Nacional, os sobrecustos com a incorporação de biocombustíveis e a componente de retalho acrescida dos impostos respetivos.

Para a semana de 6 a 12 de junho, o preço eficiente antes de impostos é de 1,328 euros por litro para a gasolina 95 simples e de 1,278 euros por litro para o gasóleo simples, detalha a ERSE. Após impostos, este preço eficiente fica nos 2,203 euros por litro e nos 1,985 euros por litro, para a gasolina 95 simples e para o gasóleo simples, respetivamente.