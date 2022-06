Obra de Goya vai a leilão por 2 milhões de euros

Segundo o El Confidencial, a tela do artista espanhol Francisco de Goya 'Aparição da Virgem do Pilar ao Apóstolo Santiago e seus discípulos', vai a leilão no dia 23 de junho com um preço inicial de dois milhões de euros.

A pintura de colecção privada encontra-se em "bom estado de conservação" e foi restaurada pelo Museu do Prado pouco antes da exposição em que esteve no Palácio Real de Madrid. É uma tela de grande formato (107 x 80 cm) que fazia parte da antiga coleção Rosillo.

"É uma obra perfeitamente documentada que o Marquês de Lozoya deu a conhecer em 1951 no seu artigo 'Dois Goyas inéditos sobre um tema religioso’” , explicou a casa de leilões em comunicado.

De acordo com o jornal espanhol, do ponto de vista técnico e cromático, baseado em tons “vívidos e luminoso”, este trabalho “pode ser relacionado aos desenhos com temas de caça e pesca para as tapeçarias destinadas a decorar a sala de jantar dos príncipes das Astúrias no Sítio Real de San Lorenzo de El Escorial em 1775”.