Índia. Autocarro caiu em desfiladeiro e pelo menos 25 pessoas morreram

Um acidente de autocarro em Uttarakhand, no norte da Índia, que caiu num desfiladeiro, provocou pelo menos a morte de 25 pessoas. Não são conhecidas as causas do acidente.

O veículo transportava 28 pessoas que faziam uma peregrinação ao templo de Yamunotri, situado numa zona montanhosa, e o autocarro acabou por cair num precipício, escreve o jornal India Today.

Em 2019, a Índia contabilizou 449.000 acidente de viação, dos quais morreram 151.113 pessoas e outros 451.000 ficaram feridas.

Este tipo de acidentes são frequentes naquele país devido às más condições das estradas, dos próprios veículos e do desrespeito dos condutores pelas regras de condução.