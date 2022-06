Com Cavaco, os amigos são sempre para as ocasiões

A amizade é um tema recorrente no universo do cavaquismo, sementeira de governação com recursos quase ilimitados, sem condicionantes relevantes e com uma enorme complacência cívica e mediática, até entrar em decadência executiva. Não é de estranhar que esse apego aos amigos, aparentemente impoluto, mas rodeado de casos, tenha uma expressão visível quando a direita desespera por um afago que ajude a suportar as agruras do caminho já feito na oposição e o que ainda falta percorrer. Quando a direita está sem alma e sem norte, evocam Cavaco Silva e Pedro Passos Coelho, mas só o primeiro costuma dar um ar da sua graça, num misto entre prova de vida e alimento da idolatria dos tempos áureos. Cavaco gosta do afago e de afagar a direita desprovida de poder, para exercer e para distribuir. No fundo, boa parte das aparições estão relacionadas com o afago do ego. Rui Rio não idolatrou a referência, não teve resultados eleitorais, pagou por isso. Os vindouros, Montenegro e Moreira da Silva foram ao beija-mão antes da contenda da escolha da liderança do PSD e, por ora, enquanto não fizerem sombra à referência, estão nas boas graças. Quando não há oposição do PSD ao governo PS e a presidência da República frustra a expectativa de contrabalanço de direita gerado na eleição inicial, há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não: Cavaco Silva. Apesar dos epítetos sarcófagos que a esquerda costuma utilizar, o protagonista manterá uma razoável proatividade discreta que, amiúde, tem aparições públicas de sinalização da existência como memória de um tempo ido à espera de novas experiências, com outros protagonistas. É uma expectativa democrática legítima.

Embora a governação e as circunstâncias sejam muito diferentes, há pontos de contacto entre quem se constituiu como referência à esquerda e à direita. Desde logo, a centralidade de um perigoso modus operandi em que os amigos que gravitam à volta do exercício do poder assumem contornos nebulosos, suscetíveis de se constituírem em notícias, embora sempre com elevado nível de proteção do protagonista central, sempre alheio às realidades como se estivesse num patamar acima de tudo, com tiques de autoridade para proclamar temas eventualmente emergentes como “não assuntos”. A grande diferença entre os tempos idos e a atualidade é, não as estações de televisão privadas de que Cavaco Silva tanto se vangloria, mas as redes sociais e as dinâmicas digitais geradas pelos poderes difusos não controláveis, que acabam por contaminar alguns media ávidos de audiências e de vendas. O poder executivo do PSD de Cavaco Silva caiu de podre, desgastado pelo exercício, pelos casos e por media em modo de acutilância como o semanário Independente. É claro que o estilo austero, distante e psicótico com a segurança se prolongou pela presidência da República a fora, posicionando a personagem num patamar de saudade do qual a direita não conseguiu ainda sair, por ter sido marcado por momentos de afirmação positiva ao invés do exercício de sinal negativo de Passos Coelho, em muitos aspetos muito além da Troika.

Sendo certas as diferenças entre a rodagem de uma viatura no acesso ao poder e um abalroamento de um veículo na faixa rodagem à margem das regras do Código da Estrada, há na maioria absoluta uma formatação para a tentação da marcação das cartas do jogo presente e futuro, no país e no interior do partido. E o tempo, sendo diferente, ainda mantém muitos pontos de contacto numa certa condescendência cívica e mediática, a toque do poder e das suas benesses e benfeitorias.

Numa coisa Cavaco Silva tem razão, o tempo não é de conversas e estados de alma, muito menos de proclamações para o futuro, é de fazer e já. É pela execução, mais do que pela forma, que se fará a história. O desafio da concretização, num tempo em que a malha do escrutínio, apesar de tudo, é mais apertada, é o grande desafio dos nossos tempos. Precisamos de executar os recursos disponíveis, ao invés dos tempos de Cavaco, já não para desmantelar a capacidade agrícola ou o potencial pesqueiro, mas para criar condições de recuperação e resiliência. Não se pode tratar de despejar dinheiro sem resolver as questões estruturais nem de acicatar a realidade presente com realidades miríficas de um horizonte mais ou menos longínquo, como se não existissem quotidianos para viver.

Uma maioria absoluta é uma oportunidade para um exercício transformador, centrado num ponto de equilíbrio em torno da realidade concreta da maioria dos portugueses e não em nichos eleitorais residuais, em temas na órbita dos rodapés por mais glamorosos que sejam e por agendas particulares. Tem de ser mais do que uma gestão de turno, apesar das emergências e das contingências da guerra, sempre com um sentido inteligível pela generalidade dos cidadãos. A Cavaco Silva no que fez na governação e na presidência faltou perceção do sentido da ação política, das ações e das omissões. Faltou, em muitos momentos, sentido de compromisso, e compreensão pelos limites, ao ponto de apelidar o Tribunal Constitucional de “força de bloqueio”. Transformar para perdurar implica compromisso e mobilização, a começar pelos que são pilares da sociedade portuguesa. Impor nos termos das circunstâncias é sempre meio caminho para que, mudando estas, se retroceda, mexa por mexer ou qualquer outro tique luso do poder. Entre as saudades do passado da direita e uma espécie de saudades do futuro da esquerda, é preciso agir, com sustentabilidade e compromisso. Até lá, teremos a aparições de Cavaco Silva para empurrar Montenegro e beliscar Rui Rio. Egos à parte, há um país à espera de ação.

A TRAGÉDIA DA FALTA DE COMPROMISSO.

Os recursos são limitados. A generalizada falta de sentido de compromisso entre as partes projeta-se no aproveitamento de oportunidades lesivas do interesse geral e nacional. Há uma reivindicação ou oportunidade de dar expressão a uma posição, veja-se o momento em que causa maior transtorno às pessoas para incomodar os governos. O verão é campo fértil para o chico-espertismo.

O MISERÁVEL CALDO DE CULTURA DO FUTEBOL.

Com complacências várias, vai-se alimentando um caldo de cultura de ausência de limites, em que nada incentiva a que as coisas sejam feitas com senso, equilíbrio e urbanidade. Como é possível permitir-se que um selecionado nacional continue sem se retratar dos insultos gratuitos balbuciados a uma instituição desportiva? Como é possível que alguma imprensa persista na promoção da intriga, da distorção e da desestabilização seletiva? Ou que persistam, sem pena, as invasões de centros de estágios de árbitros; as agressões a operadores de câmara e outras realidades que sinalizam padrões para o país evidenciando que há partes do território nacional em que o Estado de Direito não existe?