Os aiatolas das trotinetes e das bicicletas

Vivemos no tempo do politicamente correto e quem luta contra essa ditadura costuma ficar em maus lençóis. É difícil escolher a maior alarvidade dessa minoria que quer obrigar a maioria a sujeitar-se a essa nova moral decretada por uns tantos parvos, mas podemos escolher a história da velocidade dos carros na cidade e arredores. Nem vou tão longe como a permitida nas autoestradas, decretada há décadas, quando os carros eram muito mais inseguros e não dispunham de sistemas de travagem como os atuais. Certo é que o Governo, através da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), mandou diminuir a velocidade a que se multava nas autoestradas. Sendo a velocidade permitida de 120 km/h os radares só disparavam a partir dos 140 km/h, até pela margem de erro. Mas como muitos automobilistas recorriam a advogados especializados, por as multas serem graves ou muito graves, conseguindo, na maioria das vezes a prescrição das multas, agora quem ultrapassar os 130 km/h será ‘flaxado’ e optará por pagar, até porque terá de ‘só’ desembolsar 60 euros e não ficará com menos pontos na carta de condução. Esse montante contribuirá para os 130 milhões de euros que o Governo prevê alcançar em multas de trânsito, tal como está no Orçamento do Estado.

E o que dizer da caça à multa nas ruas de Lisboa, onde em determinadas artérias não se pode andar a mais de 30, e bem, mas as trotinetes podem chegar aos 25 km/h, não dispondo, como é óbvio, dos travões dos carros. O mais escandaloso de tudo é nas autoestradas urbanas, vulgo IC, onde há estradas onde não se pode andar a mais do que 50! Isto faz algum sentido? Os aiatolas das bicicletas e trotinetes, como disse, e muito bem, Fernando Nunes da Silva, especialista em Mobilidade ao Nascer do SOL, são desonestos intelectualmente pois defendem o indefensável – vejam-se os números da PSP em relação aos acidentes com trotinetes, valores que estarão muito longe da realidade...

P. S. O aumento dos combustíveis não é um escândalo... é um assalto à mão desarmada. Nem no tempo da troika

os valores se aproximavam dos de hoje.