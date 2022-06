Trotinetes. Registados mais de 550 acidentes nos últimos cinco anos

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deu a conhecer um relatório que indica que foram registados, em território nacional, mais de 550 acidentes com trotinetes nos últimos cinco anos. Deste total, contabilizaram-se 441 feridos ligeiros e 13 graves, sendo que os números têm vindo a crescer desde 2018.

Até agora, a única exceção corresponde ao ano de 2020, do surgimento do novo coronavírus, em que se verificaram mais restrições à circulação devido à pandemia. No entanto, a título de exemplo, desde o início do ano corrente, foram verificados 88 acidentes. Assim, os dados da PSP revelam que aconteceram 29 acidentes em 2018; 169 em 2019; 97 em 2020; e 290 em 2021.

“Houve algumas estatísticas de acidentes, quer com bicicletas quer com trotinetes, inclusivamente estudos de velocidades, que revelaram serem estas excessivas”, disse em entrevista ao Nascer do SOL, no sábado passado, Fernando Nunes da Silva, antigo vereador do pelouro da Mobilidade e transportes na Câmara Municipal de Lisboa (CML), tendo exercido este cargo no mandato 2009-2013.

“Acho uma graça enorme quererem reduzir a velocidade dos automóveis que têm capacidade de travagem – hoje a tecnologia permite maior rapidez e eficácia na travagem – e depois permitem andar em bicicletas a 25 quilómetros por hora, sem qualquer proteção. E ainda por cima em passeios. O carro pode andar a 30 ou 50 quilómetros por hora, mas tem a sua faixa de rodagem, está separado e tem capacidade de travagem muitíssimo maior”, observou o professor catedrático em Engenharia Civil.

“As trotinetes a andarem pelo passeio, em contra sentido, a 25 quilómetros por hora, com duas pessoas, sem capacete, isso já não há problema nenhum porque é uma trotinete e está no politicamente correto e na moda. Acho isto espantoso”, realçou o membro fundador da Associação dos Urbanistas Portugueses (AUP) que assumiu as mais diversas funções.

Na ótica de Fernando Nunes da Silva, “estar a ter uma política de mobilidade, como teve o anterior vereador da câmara, que é essencialmente baseada em bicicletas e trotinetes é estar a fazer uma segregação social absolutamente inaceitável numa cidade como a nossa”. Quando questionado acerca do ‘fanatismo’ que está envolvido em políticas como a do incentivo ao uso de trotinetes e bicicletas, destacou que quando se “quer defender uma causa, e essa causa é uma causa que tem mais a ver com tribos, com setores de sociedade do que com a sociedade no seu conjunto”, não é global, mas sim de nicho.

MAI frisa que “condutores têm de conhecer o código da estrada”

Em declarações à agência Lusa, Rosa Pita, vice-presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa, avançou que estes números não refletem a realidade, na medida em que a maioria ocorre sem colisão com outros veículos e por isso muitos não chegam à PSP. “[As trotinetes] não necessitam de matrícula nem de seguro que cubra os eventuais riscos resultantes da sua utilização na via pública, nem a sua condução exige habilitação legal, mas os condutores estão sujeitos às regras de trânsito, o que implica que têm de conhecer o código da estrada”, adiantou o Ministério da Administração Interna em resposta à Lusa.

Há também a acrescentar o flagelo da condução de trotinetes por condutores que estão sob efeito de álcool. Tal como o i noticiou, entre o início de 2021 e o dia 15 de novembro, a PSP deteve 21 pessoas por condução de trotinetes com taxa de alcoolemia igual ou superior a 1,2 gramas/litro, um número mais de três vezes superior ao de 2020.

A PSP revelou que os condutores de trotinetes têm sido alvo “tanto de ações de fiscalização, como de sensibilização” por parte das autoridades, acompanhando a tendência de aumento da utilização de trotinetes e as consequentes questões relativas à segurança rodoviária.

Em 2017 foram detidos dois cidadãos por condução de trotinetes com mais de 1,2 gramas de álcool por litro de sangue, sendo que, em 2018, não foram registadas qualquer detenções.

Em 2019 os números subiram para meia centena de detenções e em 2020, tendo em conta o contexto pandémico, foram detidas seis pessoas.

Na perspetiva da PSP, o crescimento deste valor prende-se com o “aliviar das medidas de contenção pandémica e o retorno à dita ‘normalidade’”.