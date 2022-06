Portugal dá espetáculo em Alvalade e vence Suíça por 4-0

O Estádio José Alvalade encheu-se nesta tarde de domingo para ver Portugal enfrentar a Suíça, no segundo jogo da fase de grupos da Liga das Nações, depois de ter empatado frente à seleção nacional de Espanha na passada quinta-feira.

A seleção nacional venceu por 4-0, com dois golos de Cristiano Ronaldo, um de William Carvalho e um de João Cancelo.

Já em Praga, onde a República Checa enfrentou Espanha no outro jogo do Grupo A2, onde está também Portugal e a Suíça, registou-se um empate a duas bolas, com golos de Pesek, Kuchta, Gavi e Martínez.

Significou isto uma subida da seleção nacional para o topo do Grupo A2, onde a República Checa segue em segundo lugar, com quatro pontos, tal como Portugal.

Relato:

Em Lisboa, e com Cristiano Ronaldo a entrar como titular - ao contrário do que aconteceu frente a Espanha - o céu brilhava e augurava-se uma agradável tarde de futebol, sobre um relvado impecável e que parecia agradar os jogadores.

Portugal começou a partida em alta intensidade, mas foram realmente os helvéticos a marcar o primeiro golo do jogo em Alvalade, acabando o mesmo por ser invalidado. Na concretização de um canto batido por Xherdan Shaqiri, Hans Seferovic - nome bem conhecido no futebol português - bateu Rui Patrício e marcou o primeiro golo do jogo, mas o árbitro da partida acabaria por decidir a sua nulidade.

Ao mesmo tempo, em Praga, a República Checa (rival de Portugal no Grupo A2) vencia por 1-0, aí sim com golo validado. Os mesmos checos que vinham de vencer a Suíça no primeiro jogo desta fase de grupos.

De volta a Alvalade, Portugal continuava a atacar, mas sem sucesso. Aos 10 minutos de jogo, no entanto, a Suíça vencia na posse de bola, com 59%, contra 41% de Portugal.

Quando passavam 15 minutos de jogo, bem perto da grande área suíça, uma falta de Fabian Schaer resultou num pontapé livre de Cristiano Ronaldo marcado tão perto da baliza helvética que praticamente se poderia considerar uma grande penalidade. Se bem que o lance de Cristiano foi primeiro parar às mãos de Gregor Kobel, William Carvalho acabou por bater o guardião visitante, fazendo o 1-0.

No rescaldo do golo, e do seguimento do jogo, as bancadas do Estádio José Alvalade bem que tentavam aquecer em apoio à seleção nacional, mas não surgiam novas oportunidades, e o clima acabou por arrefecer.

Só aos 30 minutos de jogo é que a situação voltaria a aquecer. Primeiro, com uma belíssima defesa de Rui Patrício a um remate de Shaqiri, e depois com uma jogada perigosa de Otávio, que acabou por ser bloqueada. Estava reacesa a chama em Alvalade.

E que chama! Depois de um pontapé livre falhado pelos helvéticos, a seleção nacional saiu disparada em direção à baliza de Gregor Kobel, novamente com Otávio a assinar a tentativa, que acabou por sair ao lado.

Os ataques à baliza suíça estavam a ser tantos, no entanto, que mais tarde ou mais cedo o segundo golo dos portugueses viria. E assim foi. Aos 35 minutos, com muita classe, e aos 37 anos, Cristiano Ronaldo recebeu o adiantamento de Jota e colocou o esférico no fundo da baliza helvética, que fez soar um estrondoso ‘SIM’ no Estádio José Alvalade.

Que ambiente que se sentia em Alvalade! Das bancadas ao relvado, a energia elétrica no ambiente rebentou quando uma cabeçada de Pepe acabou por acertar no poste da baliza suíça, ficando bem perto do terceiro golo da partida. Mas pouco demorou até que o mesmo se concretizasse. Aos 39 minutos, CR7 voltou a fazer das suas, e fez soar bem alto o seu nome no estádio onde começou a sua carreira profissional no futebol

Já no tempo de compensação, CR7, em sintonia com Diogo Jota, ainda teve a oportunidade de completar o hat-trick, mas a bola saiu ao lado da baliza de Kobel.

Iniciada a segunda parte, os helvéticos pareciam determinados a diminuir distâncias no marcador, mas Portugal queria aumentar, e à medida que as luzes do Estádio José Alvalade se iam ligando, o clima começava a reaquecer. Ronaldo até acabou por concretizar com beleza uma jogada que teria resultado no hat-trick… se o árbitro assistente não tivesse levantado a bandeirola, indicando fora de jogo.

Ao fim da primeira hora de jogo, e de mais um par de tentativas sem sucesso por parte das duas equipas, a Suíça fez as primeiras substituições da partida. Seferovic saiu para entrar Embolo, e Okafor substituiu Rodríguez.

Estiveram no Estádio José Alvalade, nesta tarde de domingo, 42.325 pessoas.

Do lado português, aos 67 minutos, saiu Diogo Jota e entrou Ricardo Horta, bem como Bernardo Silva, que substituiu Bruno Fernandes.

E a entrada pareceu surtir efeito na seleção nacional. Aos 68 minutos, João Cancelo bateu Kobel, fazendo o 4-0.

Os mais de 40 mil adeptos presentes no Estádio José Alvalade faziam a onda pelas bancadas, num momento em que o jogo arrefece, pedindo 'só mais um'.

Otávio saiu para dar lugar a Rafael Leão. Rúben Neves saiu para entrar João Palhinha.

Aos 79 minutos de jogo, uma dura entrada de Embolo gerou polémica no relvado, onde os jogadores se envolveram em acesa discussão. O árbitro da partida foi ao bolso e mostrou cartão amarelo ao helvético.

O jogo tombava para o lado português, e quando Nuno Mendes entrava na área helvética, acabou por ser tombado. O árbitro da partida até chegou a marcar grande penalidade, mas o VAR acabou por decidir que a falta foi fora da área.

Entretanto, saiu William Carvalho e entrou Matheus Nunes, jogador da casa.

Quando faltavam apenas 5 minutos para o fim da partida, alguns adeptos começaram a abandonar o Estádio José Alvalade, numa altura em que já dificilmente a vitória fugiria a Portugal.

Os minutos iam escasseando no relógio, mas não por isso a temperatura desceu em Alvalade. Rafael Leão protagonizou uma bonita jogada em direção à área helvética, acabando por falhar o golo. Mas a energia manteve-se, e a seleção nacional procurava o 5-0.

Mas o apito final lá chegou, indicando a conclusão da estrondosa vitória por 4-0 de Portugal, o que significou a subida da seleção nacional para o primeiro lugar do Grupo A2.