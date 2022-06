País de Gales bate Ucrânia e está na fase final 64 anos depois

O País de Gales qualificou-se este domingo para a fase final do Mundial de futebol, 64 anos depois, ao bater em Cardiff a Ucrânia por 1-0, na final do caminho A do ‘play-off’ europeu de acesso ao Mundial2022.

Um autogolo de Yarmolenko, aos 34 minutos, a desviar um livre de Gareth Bale, selou o apuramento dos galeses, que só tinham estado no Mundial em 1958, ano em que terminaram no sexto lugar, ao perderem nos ‘quartos’ com o Brasil (0-1), ‘culpa’ de Pelé.

Num jogo muito equilibrado, ambas as equipas criaram várias oportunidades de golo, mas, muitas vezes por ação dos guarda-redes Hennessey (País de Gales) e Bushchan (Ucrânia) e outras por falta de pontaria dos avançados, não houve mais golos.

A formação ucraniana contou no ‘onze’ com o benfiquista Yaremchuk, que teve algumas ocasiões para faturar, nomeadamente aos 12 minutos (defesa de Hennessey) e aos 56 (recarga ao lado), antes de ser substituído, aos 77.

Karavaev (22 minutos), Tsygankov (56), Yarmolenko (78) e Dovbyk (84) também estiveram perto de marcar para a Ucrânia, enquanto Ramsey (49), Brennan Johnson (75), quando acertou no ‘ferro’, e Bale (76) podiam ter marcado o segundo dos anfitriões.

Na fase final, os galeses vão integrar o Grupo B, juntamente com Inglaterra, Irão e Estados Unidos, face aos quais se vão estrear, em 21 de novembro.

A formação britânica é a 13.ª e última seleção europeia a garantir o apuramento, juntando-se a Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Inglaterra, Países Baixos, Polónia, Portugal, Sérvia e Suíça.

Na fase final, também já estão cinco seleções de África (Camarões, Gana, Marrocos, Senegal e Tunísia), quatro da América do Sul (Argentina, Brasil, Equador e Uruguai), cinco da Ásia (Arábia Saudita, Coreia do Sul, Irão, Japão e o anfitrião Qatar) e três da CONCACAF (Canadá, Estados Unidos e México).

As últimas duas vagas serão para os vencedores de dois ‘play-offs’ intercontinentais, um entre os quintos de Ásia (Austrália ou Emirados Árabes Unidos, que se defrontam na terça-feira) e América do Sul (Peru), em 13 de junho, e outro entre Costa Rica e Nova Zelândia, em 14.

O Mundial de 2022 realiza-se no Qatar, de 21 de novembro a 18 de dezembro.