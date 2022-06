Miguel Oliveira termina GP da Catalunha em nono lugar

O piloto português Miguel Oliveira terminou o Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, no nono lugar, que acabou por ser ganho pelo francês Fábio Quartararo, líder do Mundial.

O português, que partiu na 16ª posição, lamentou não ter conseguido consumar a ultrapassagem ao seu companheiro de equipa para chegar ao oitavo lugar.

O Mundial prossegue no fim de semana de 19 de junho com o GP da Alemanha, décima prova do campeonato, em Sachsenring.