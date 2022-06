Cibersegurança: China é 'agente pernicioso'

De 7 a 9 de junho, no Centro de Congressos do Estoril, a cibersegurança e os cuidados que é necessário ter no ciberespaço, tanto a nível nacional como internacional, vão ser tema de debate entre uma vasta panóplia de convidados vão debater temas relacionados com a cibersegurança e com os cuidados que é necessário ter no ciberespaço.

Num momento que a Europa vive de olhos postos na invasão russa da Ucrânia e do forte papel que o regime de Vladimir Putin tem desenvolvido no mundo dos ciberataques, o Kremlin é um dos principais alvos quando se fala de cibersegurança no espaço europeu e internacional. Mas não só. Também a China é um dos países que mais brota nas mentes de quem pensa na cibersegurança, levando algumas pessoas a pedir que as relações de Portugal com o país sejam repensadas. É o caso, por exemplo, de Isabel Santos, eurodeputada do PS, que tem sido em várias ocasiões crítica do regime de Pequim. «Claro que temos de repensar a nossa relação com a China, e não só. Este contexto que estamos a viver [da invasão russa da Ucrânia] mostra o quão cuidadosos temos de ser com a cibersegurança. Eu até defendi, recentemente, que à imagem de uma política de defesa comum, para a qual avançamos, temos também de avançar para uma política de ciberdefesa comum», declarou a eurodeputada socialista.

«Quando falamos deste tema, temos de olhar para esse aspeto de uma forma coordenada entre os diversos países», acrescentou Isabel Santos, acusando a China de, neste âmbito, ser um «agente pernicioso».

«Mas não é o único agente pernicioso», ressalva. «A Rússia, ao longo dos últimos anos, tem-se mostrado um agente absolutamente pernicioso. Sabemos bem as avultadas quantias que são dispendidas, quer pela Rússia quer pela China, em ciberataques e em campanhas de desinformação», defendeu ainda, considerando necessário «estar atentos em defesa do nosso modelo democrático, que tem sido constantemente atacado por esse tipo de atividades maliciosas».

C-Days no Estoril

Assim, durante a próxima semana, o Centro de Congressos do Estoril será o palco de três dias de discussões sobre cibersegurança.

A oitava edição deste evento - que tem o patrocínio do Presidente da República - contará com mais de 60 oradores, das mais variadas áreas e será dedicada ao tema Apostar na Prevenção, transformando-se no «ponto de encontro de profissionais e amadores da área da cibersegurança que proporciona o ambiente ideal para a partilha de conhecimento, visões e práticas de cibersegurança», conforme a organização revela no seu website oficial.