Mais de 90 quilos de cocaína apreendidos pela GNR perto da ria de Alvor

A Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu, na madrugada desta sexta-feira, 91,3 quilos de cocaína e uma viatura, junto à margem da ria de Alvor, em Portimão.

Os militares, em comunicado, revelam que receberam uma denúncia de “atividade suspeita” junto à ria, enquanto realizava uma ação de patrulhamento pela orla costeira. Quando chegaram ao local indicado, encontraram uma viatura “e, junto da mesma, vários sacos os quais continham no seu interior 76 pacotes acondicionados com cocaína”.

No seguimento da ação, foram acionadas equipas de vigilância e patrulhamento para o local, do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Portimão e ainda uma equipa de mergulhadores da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) para fazer uma busca ao local, intercetar possíveis suspeitos ou encontrar “eventual estupefaciente submerso na área envolvente”.

Além da apreensão de 91,3 quilos de cocaína e de uma viatura, também foi identificado, nas imediações do local, um indivíduo de 31 anos.

A Polícia Judiciária foi contactada e está agora encarregue da investigação.

“A Unidade de Controlo Costeiro da GNR, no âmbito da sua competência específica, efetua ações de vigilância, patrulhamento e interceção terrestre ou marítima de toda a costa e mar territorial do continente e das Regiões Autónomas, requerendo da GNR no geral e da UCC em particular um nível de prontidão e uma coordenação de meios exímia para o cumprimento da sua missão”, explicam os militares.