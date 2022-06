Voto de pesar. Assembleia aprova voto pelas vítimas de acidente de autocarro na Mealhada

A Assembleia da República aprovou, esta sexta-feira, por unanimidade, um voto de pesar apresentado pelo Chega pela morte de três pessoas num acidente com um autocarro que saiu de Guimarães com destino a Fátima, no dia 21 de maio.

Nesse dia, pelas 9h30, um autocarro que vinha de Guimarães com vários peregrinos de três freguesias daquele concelho, com destino ao Santuário de Fátima, despistou-se na A1 na zona da Mealhada, no distrito de Aveiro.

A viatura atravessou a faixa de rodagem contrária, acabando por embater num poste de eletricidade, provocando três mortos e 33 feridos, sendo que, desses, seis ficaram em estado grave e cinco em estado crítico.

As vítimas mortais são o motorista e proprietário do autocarro, com 63 anos, um outro homem, de 77 anos, e uma mulher, de 52 anos.

Os deputados recordam então este trágico acidente e manifestam "o seu pesar pelo falecimento das vítimas".

O Parlamento transmite as "mais profundas condolências aos seus familiares e amigos, e a todos os membros da paróquia de Figueiredo".

Foi instaurado, entretanto, pelo Ministério Público, um inquérito para averiguar as circunstâncias do acidente, que "corre termos no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] da Mealhada da comarca de Aveiro".