Vamos juntos!

Sabes, Afonso? Alguém, ou simplesmente uma voz dentro de ti dir-te-á para voltares para trás, para desistires do caminho que tomaste. Tapa os ouvidos a esse chamado falso de sereias velhacas. Caminha, caminha sempre. Caminha mesmo que rasgues os pés nas pedras em que tropeças. O Bojador espera por ti além da dor. Vais senti-lo quando estiveres próximo, cada vez mais próximo. Eu sei, eu sei, meu filho, meu sangue, verdade da minha verdade: dói, dói muito. Dói tanto. Ah!, se ao menos pudesse ser eu a carregar a tua dor! Se pudesse ser eu a defrontar os teus monstros, a desafiar os teus fantasmas, a fazer frente às tuas tristezas. Mas eu sei, e tu também sabes, que não posso. A dor é tua e dói-te, mesmo que me doa a mim também e nem fazes ideia de como me dói a tua dor.

Avança, avança, avança… Terás o visco do mostrengo imundo e grosso a roçar-se nas tuas pernas que se afundam no lodo das mágoas. Uma aflição espalhar-se-á de horizonte a horizonte na tua cabeça de uma forma que deixarás de acreditar que ainda reste algo para lá dos horizontes. Existe. Acredita: já fui ao horizonte da angústia e voltei. E agora tenho esta voz de pai cansado que te empurra sempre que te apeteça ficares parado, inerte, desistente. A ternura, meu Afonso, nunca te esqueças da ternura.

Quando chegares ao Bojador, vira à esquerda. Estás quase lá, não sentes? Uma brisa fresca, com um odor intenso a maresia e a salsugem virá do Atlântico e substituirá o abraço que tenho aqui guardado para te dar. Um abraço do tamanho de ti onde ficarás encaixado, protegido, rodeado daquela ternura que só tu conheces porque viveste dentro dele durante toda a tua infância. Nasceste para seres menino e para continuares menino e para nunca mais deixares de ser menino. Por que cresceste se crescer é ficar triste e perder o riso maroto que era a nossa cumplicidade da promessa de nunca, mas nunca, deixar a tristeza entrar pelas portas da solidão? Não, a vida não pode fazer certas coisas connosco, pois não? Pois não. Mas faz.

Hoje, que é o dia dos teus anos, não sei o que fazer com as mãos que ficam aqui, abandonadas, remexendo nos bolsos, nervosas, inquietas, chorando o carinho desperdiçado que é o de te fazer festas no cabelo, de te puxar para junto de mim, de sentir como nunca, mas nunca, deixámos de ser um só, perdidos ambos num nevoeiro confuso de melancolia hereditária. Não tenhas medo. A estrada que tomaste vai e volta. Só não te esqueças de virar à esquerda depois do Bojador. Ver-me-ás ansioso de ti mal se dissipe a tempestade que te rodeia. Eu aguento-me como uma rocha. Tu sabes que estou aqui. No preciso lugar onde termina a mais lúgubre das tuas jornadas a caminho da liberdade. Seremos livres juntos. E outra vez meninos ao sol de um tempo sem morte e sem sofrimento como aquele em que estendias a mão para que eu a segurasse e perguntavas, pleno de confiança infantil: “Pai, para onde vamos?” Pouco importa, Afonso. Vamos juntos.