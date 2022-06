As crianças e a la la land

Passamos a vida à procura de qualquer coisa que não sabemos bem o que é. Todos nós. A grande maioria passa até pelos momentos de maior felicidade sem lhes dar o devido valor, só depois é que se apercebem. Somos eternos insatisfeitos e uns chatos de primeira. Quando está tudo bem “vai-se andando” e quando algo está errado, aprendemos muito pouco com as crianças, a relativizar os problemas. Depois a idade vai avançando, as doenças aparecem e olhamos para trás com uma sensação de vazio inexplicável. É próprio do ser humano, que não raras vezes deixa de viver, obcecado com a morte e com o que tem para mostrar. Focamo-nos em agradar a pessoas que não prestam e deixamos de lado as que nos fazem bem. Dizem que dá mais “pica”, nunca percebi muito bem o conceito mas de certeza que não sou “fiel” dessa religião. As pessoas descobrem-se pouco, vivem-se pouco, vivem sobretudo para uma ideia ou para uma forma de estar que acham ser correta. Depois o tempo passa e puff, sim o tempo, essa coisa que só aprendemos a valorizar à medida que se vai esgotando.

Talvez seja por isso que adore tanto as crianças. Vivem lá no mundinho delas, com a sua própria imaginação e uma noção bem diferente do certo e do errado. Às vezes no jardim ou em casa com os meus afilhados, fico a observá-los e a ver a forma como interagem. Como têm o condão de descomplicar os momentos, num sitio mágico, onde o tempo é para sempre e as preocupações tão poucas. É lá que me projecto tantas vezes nas brincadeiras e risadas que me arrancam e que lhes arranco. Observamo-las pouco e poucas vezes retiramos da mágica relação com elas um exemplo mais objectivo para o que se passa nos nossos dias. Preferimos muitas vezes carregar-lhes com as nossas frustrações e fracassos em vez de crescermos em conjunto. Exigimos-lhes que se comportem como adultos em vez de nós em certos momentos nos deixarmos levar pelas brincadeiras e leveza de espírito que as caracteriza.

Numa altura tão estranha como esta em que somos invadidos por pandemias e guerras que nos fazem viver em loop, obcecados pelas dificuldades e pelos constrangimentos, esquecemo-nos do ( FIB ) índice de felicidade interna bruta que nos devia servir de bússola. Esse estado mental em que nos deixamos levar pela euforia dos momentos, pela capacidade de nos darmos ao direito de ser felizes. De procurar a felicidade. De darmos valor ao que temos e ao que construímos e de que isso possa ser determinante quando chega a altura de fazermos escolhas. Em vez disso levamo-nos muito a sério, ficamos ofendidos por tudo e por nada, embirramos e amuamos com minudências, esquecemo-nos do que é realmente importante e deixamo-nos cair no abismo da monotonia e na espuma do irrelevante.

Esta semana, festejou-se mais um Dia da Criança. Este devia ser o dia em que pelo menos por um momento nos lembrássemos de viver um pouco mais na La la land e nos permitíssemos a ser um pouco mais crianças nos restantes 364/5.