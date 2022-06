Para quando um 25 de Abril para os fumadores?

E não venham com a história dos custos para a saúde, pois desconto e bem há muitos anos e nunca protestei por causa das despesas de pessoas que praticam desportos radicais, que andam de motorizadas ou que sofrem por serem ‘viciados’ em alimentação saudável e que depois ficam com défices de proteínas, entre outras coisas.

Olhando para as proibições provenientes de Bruxelas e de Lisboa, começo a acreditar que os burocratas que nos governam querem que morramos todos cheios de saúde. Já faltou menos para nos obrigarem a colocar um chip no corpo que nos paralisará se atingirmos determinado valor alcoólico ou de gordura no sangue. E, por incrível que pareça, quase todos aceitamos isto de ânimo leve e só desabafamos entre amigos, mas nada mais fazemos.

Já o disse e escrevi, sou totalmente a favor de locais para não fumadores, para alérgicos ao álcool, à carne e por aí fora. Façam esses locais para pessoas saudáveis e ponham cartazes enormes a proibir quem não pertence a essa religião. Eu, seguramente, não terei qualquer interesse em frequentar tais locais sagrados. Mas, e os outros? Por que carga de água é que não pode haver restaurantes, bares e discotecas para fumadores, desde que os empregados também o sejam? Por que carga de água é que o Estado se há de meter na minha opção de fumar ou não? E não venham com a história dos custos para a saúde, pois desconto e bem há muitos anos e nunca protestei por causa das despesas de pessoas que praticam desportos radicais, que andam de motorizadas ou que sofrem por serem ‘viciados’ em alimentação saudável e que depois ficam com défices de proteínas, entre outras coisas.

Por que carga de água num bar ou discoteca, onde se pode beber dez garrafas de tequila – dois shots com laranja e canela levantam um morto – ou de whisky, vai passar a ser proibido fumar? Por que carga de água o meu eterno Snob, onde ainda se pode fumar, vai perder uma das suas imagens de marca, o fumo do tabaco?

E, como é óbvio, não acho que o tabaco faça bem à saúde e já tentei várias vezes abandonar o vício, mas mesmo que o consiga não quero que uns burocratas me impeçam de ir a um sítio livre onde as pessoas podem beber, fumar e o que mais lhes aprouver. Aguardo que um dia apareça um partido anarquista que defenda estas e outras propostas que, no fundo, nos restabeleçam a liberdade de fazer o que queremos. E pensar que estes burocratas que estão no Governo viveram ou são filhos da geração do é proibido proibir...