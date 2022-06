Putin terá sido operado a um cancro em estado avançado, dizem espiões norte-americanos

As possibilidades de Vladimir Putin não estar bem de saúde têm estado a ser postas em cima da mesa recentemente. Desta vez, foram espiões norte-americanos a afirmar que o Presidente russo não se encontra na sua versão mais saudável, tendo sido operado a um cancro em estado avançado no mês de abril.

As mesmas fontes referiram à revista Newsweek que há altos funcionários russos que acreditam que "o fim [de Putin] está próximo".

Os dados foram divulgados num relatório elaborado em maio pelos Serviços Secretos norte-americanos, no qual adiantaram que, de acordo com três espiões que representam três agências diferentes, Putin está cada vez mais paranóico em relação ao seu poder. Para estes, contudo, o risco de uma guerra nuclear é cada vez mais longínquo.

Afirma-se ainda que, dentro do Kremlin, cresce um movimento de revolta, com muitos a acreditarem que o fim de Putin está próximo.

As imagens de Putin com vivacidade já lá vão, tendo o Presidente russo sido visto, no Desfile do Dia da Vitória, com aquilo que parecia ser uma manta nas pernas, facto apontado como uma evidência da sua decadência.