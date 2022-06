Rio recebeu Montenegro para debater "processo de transição da liderança"

O ainda presidento do PSD, Rui Rio, esteve reunido esta tarde na sede nacional do partido em Lisboa com Luís Montenegro, que venceu no sábado as eleições diretas, para debaterem “todo o processo de transição da liderança”.

O encontro não foi público, contudo, de acordo com uma nota divulgada no site do PSD, "em cima da mesa esteve essencialmente todo o processo de transição da liderança, tanto do ponto de vista logístico como político.

"Os dois abordaram ainda temas relacionados com a atualidade política nacional e do partido. Foi, ainda, feito o balanço do Congresso do PPE, que se realizou em Roterdão em 31 de maio e 1 de junho", informa ainda o PSD.

No sábado, no discurso da vitória, Luís Montenegro foi questionado sobre a transição da liderança e apenas adiantou que seria feita de forma discreta e "à moda dos homens bons, conversando uns com os outros".

O novo líder social-democrata entrará em funções no Congresso que se realiza entre 1 e 3 de julho, no Coliseu do Porto.