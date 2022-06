Leiria. Estrangeiro detido por tráfico de pessoas

Um cidadão estrangeiro de 45 anos foi detido em Leiria pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), por ser suspeito da prática de vários crimes de tráfico de pessoas e auxílio à imigração ilegal.

Numa nota esta quinta-feira divulgada, a autoridade informa que a detenção "ocorreu no cumprimento de um mandado de detenção, na sequência da execução de mandados de busca domiciliários".

Os crimes terão ocorrido em 2020, quando o homem terá, alegadamente "angariado mais de 20 cidadãos estrangeiros" com a finalidade de estes trabalharem sob sua dependência.

"Suspeita-se que estes cidadãos acabariam por ser explorados, na medida em que alegadamente não foram remunerados, além de colocados a residir e trabalhar em condições indignas, passando dificuldades de vária ordem, designadamente alimentares", escreve ainda o SEF.

As investigações tiveram início em julho de 2020 e culminaram agora com a detenção do homem, ao qual o juiz de instrução criminal determinou apresentações bissemanais e proibição de se ausentar do país e de contactar as vítimas.