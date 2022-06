Açores. Registado novo sismo em São Jorge

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) registou, esta quinta-feira, em São Jorge, um sismo com magnitude 2,4 na escala de Richter.

O abalo foi registado às 13h35 (14h35 horas em Portugal continental) com epicentro a cerca de um quilómetro de Beira, na ilha de São Jorge.

O presidente do CIVISA disse, no briefing desta quinta-feira sobre a crise sismovulcânica na ilha, que "desde o dia 29 de maio tem havido uma frequência diária abaixo dos 120 sismos por dia" e "com pouca sismicidade sentida pela população".

"Não há grandes alterações em relação ao padrão da sismicidade, nas últimas semanas, com alguns dias com maior frequência diária e dias com menor frequência", afirmou.

De acordo com o CIVISA, a região epicentral mantém-se e as ocorrências continuam a localizar-se entre os 7,5 e os 12 quilómetros de profundidade.