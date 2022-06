Odivelas. Homem baleado com tiros disparados de carro em andamento

Um homem, de 28 anos, foi baleado, esta quinta-feira de madrugada, em plena na rua, em Odivelas.

Os dois tiros que atingiram a vítima no braço foram disparados através de um carro em andamento e atingiu a vítima com dois tiros no braço, colocando-se em fuga logo a seguir.

O ferido foi assistido pelos bombeiros de Odivelas e transportado para o Hospital Beatriz Ângelo, com ferimentos ligeiros.

O crime ocorreu cerca das 3h30 e está a ser investigado pela Polícia Judiciária.