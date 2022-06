Carcavelos. Jovens de 14 e 17 anos detidos por roubo

Dois jovens, de 14 e 17 anos, foram detidos em flagrante delito na segunda-feira, dia 30, pelo Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP), através da Divisão Policial de Cascais, por serem suspeitos da prática do crime de roubo.

Em comunicado, a autoridade informa que, os agentes, "ao serem acionados para uma ocorrência de roubo junto da estação de comboios de Carcavelos, prontamente se deslocaram ao local, onde recolheram as informações necessárias sobre os suspeitos junto das testemunhas que ali se encontravam".

Nas imediações do local da ocorrência foram encontrados os dois jovens, correspondendo estes "às características fornecidas tendo sido encontrado na sua posse um telemóvel cuja proveniência não souberam justificar", lê-se na mesma nota.

Depois de efetuadas as devidas diligências, e após a comparência das duas vítimas na Esquadra de Carcavelos, "foi possível apurar que o roubo foi perpetrado com recurso à força física e com ameaça de uso de arma branca, do qual resultou o prejuízo patrimonial de um telemóvel, que estava na posse dos suspeitos".

Os jovens foram então detidos, o telemóvel apreendido e devolvido ao proprietário.

Os detidos foram libertados e entregues aos seus tutores legais, após interrogados na comparência do seu defensor, sendo posteriormente notificados para serem ouvidos em 1.º interrogatório judicial.