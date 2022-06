Daniela Melchior integra elenco de "Guardiões da Galáxia 3"

Daniela Melchior continua em alta e vai entrar no filme "Guardiões da Galáxia 3", de James Gunn, que irá para os cinemas em 2023.

A notícia foi partilha pela atriz na sua página do Instagram. "Parece que já é oficial! Abençoada por ter tido a oportunidade de trabalhar outra vez com a pessoa que me descobriu e mudou completamente a minha vida com o 'Esquadrão Suicida'! É uma das minhas pessoas e realizadores favoritos de sempre (falo a sério) e mal posso esperar por trabalhar com ele mais uma vez e mais uma vez, e mais uma vez."

Para além do mundo da Marvel, Daniela Melchior também integrará o elenco do próximo filme de "Velocidade Furiosa", que terá gravações em Portugal.