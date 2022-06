Mais um tiroteio nos EUA: Homem mata pelo menos quatro pessoas em centro hospitalar de Tulsa

Um tiroteio num centro hospitalar de Tulsa, em Oklahoma, nos EUA, fez na quarta-feira à noite pelo menos quatro mortos. O atirador, um homem com idade entre os 35 e os 40 anos, também morreu.

"Neste momento, podemos confirmar que o atirador também está morto", disseram as autoridades locais, através do Facebook. "Atualmente estamos a verificar se existem ameaças adicionais. Sabemos que há vários feridos e potencialmente várias vítimas."

À ABC, Richard Meulenberg, capitão da polícia de Tulsa, disse que a polícia recebeu uma chamada que alertava para um homem que estaria na posse de uma espingarda no segundo andar de um prédio pertencente ao centro hospitalar, e que "se transformou numa situação de atirador ativo".

Ao chegarem ao local, as autoridades "descobriram que algumas pessoas foram baleadas, um casal estava morto", disse Meulenberg. O homem, na verdade, estava armado não só com uma espingarda, mas também com uma pistola.

O novo tiroteio acontece uma semana após o massacre numa escola primárioa do Texas, que provocou a morte de 19 crianças e de duas professores.

Ao todo, são já 233 os tiroteios em massa ocorridos este ano nos Estados Unidos da América.