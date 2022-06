TODA A GENTE SABE QUE as cores têm nomes. Toda a gente que não ande pela vida distraída dela. Estar à toa na vida pode ter dado um jeitão ao Chico Buarque para escrever A Banda, mas não dá jeito nenhum para aqueles que passam os dias a tropeçar nas bermas dos passeios. Quando chega Junho, o lilás fica lilás-Lisboa. As flores dos jacarandás explodem de repente pelas ruas e vão caindo mal nascem, avisando-nos que a beleza, por maior que seja, é finita, e por isso é que Serge Gainsbrough dizia que preferia a feiúra, essa sim, sem remédio e eterna. Jacarandá vem da expressão tupi - y-akã-ratã - que quer dizer algo como - duro por dentro. Mas isto qualquer um encontra em qualquer lado, desde que tenha um telemóvel à mão. Não sei como é um jacarandá por dentro, nunca fui ao interior de um jacarandá, mas sei que por fora é bonito como aquele sinal que a minha avó Cândida tinha na cara, todo ele lilás, de vez em quando mais arroxeado, e que me dava a certeza de que, na sua meninice - ela que nunca deixava entender que foi menina -, adormeceu à sombra de um jacarandá e ele resolveu dar-lhe uma flor que vivesse com ela até ao dia da sua morte triste e solitária. Vivi sempre encantado com a cor lilás, muito, muito antes de Djavan cantar: «Raio se libertou/Clareou muito mais/Se encantou pela cor lilás/Prata na luz do amor/Céu azul…» Sim, queria ver o pôr-do-sol por detrás dos jacarandás que são ainda mais lilás-Lisboa quando vão deixando cair pétalas por todo o jardim do Parque Eduardo VII, talvez sobre a face de meninas que crescerão com sinais nas bochechas que as distingam de todas as outras meninas do universos, mesmo quando forem meninas de oitenta anos. O Pequeno Príncipe perguntava: «Sabes?, quando se está muito triste, gosta-se do pôr-do-sol». Ele que viu, no mesmo dia, o pôr-do-sol quarenta e três vezes porque o seu planeta era tão minúsculo que corria em volta do sol quarenta e três vezes 107 mil quilómetros por hora. Eu queria ver o pôr-do-sol! Lindo como ele só. Queria ver o pôr-do-sol reflectido nos olhos tão puros do meu filho Afonso, esses olhos que vi abrirem-se pela primeira vez na minha frente logo quando nasceu, e traziam com eles a única pergunta a que nunca sou capaz de lhe responder: porquê? Talvez, meu querido, porque nunca conseguimos abraçar essa nuvem que passa no ar e é a nuvem dos nossos sonhos por cumprir.