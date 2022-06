Johnny Depp, um pirata reabilitado justamente

Sempre achei a lavagem de roupa suja em público uma coisa lamentável, que traz à tona o pior da raça humana - além de ser uma negação do passado, seja ele recente ou longínquo. Por isso faz-me confusão ver casais a digladiarem-se em público, acusando-se mutuamente de coisas que, na maioria dos casos, devia ter ficado entre as paredes onde foram vividas. Claro que não estou a falar de atitudes desumanas, nomeadamente de maus tratos físicos ou psicológicos, embora entenda que ninguém deve sujeitar-se a tais comportamentos dos parceiros.

Nos últimos tempos pudemos assistir em direto ao julgamento de Amber Heard e Johnny Depp onde foram trazidos a público pormenores escabrosos. A advogada da ex-mulher de Depp tudo fez e utilizou para desacreditar o célebre ator do Pirata das Caraíbas, mostrando fotos de Depp num estado embriagado, dando a entender que estaria drogado. Quem recorre a este expediente revela muito bem a sua natureza, pois nunca se percebeu se Heard tinha participado na festa ou não. Certo é que à boleia do movimento Me Too são muitas as personagens que acusam os outros com uma facilidade impressionante. As antigas namoradas de Depp que testemunharam, em tribunal ou na comunicação social, quase todas, com exceção de uma, negaram que o ator alguma vez as tivesse espancado ou que fosse agressivo.

Ontem o tribunal americano deu razão ao ator que se sentiu difamado por um artigo da sua ex-mulher e poderá, e isto é outra das coisas irritantes dos tempos que vivemos, recuperar o seu trabalho de que tinha sido afastado injustamente, ou seja, representar outra vez. Nenhuma produtora queria ver o seu nome associado a um homem que estava acusado de violência, mesmo sem provas e sem que o caso tivesse sido julgado. Estamos num tempo em que a vida pessoal ‘risca’ a profissional com uma facilidade assustadora. Como se a atriz, agora condenada, fosse pior profissional pela difamação que fez ao seu ex-marido ou que Johnny Depp fosse pior pirata por causa da sua vida pessoal. Depp até pode continuar a ser um ativo tóxico para parte de Hollywood, essa cambada que já se esqueceu do que foi o Macarthismo e onde tantos atores foram vítimas do senador ‘fascista’.