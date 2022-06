Benjamin Mendy acusado pela nona vez de tentativa de violação

Benjamin Mendy, antigo defesa do Manchester City, enfrenta agora mais uma acusação de tentativa de violação, após ter já sido acusado em oito ocasiões de violação, e em mais uma de agressão sexual, de até seis mulheres diferentes.

O francês terá de enfrentar estas acusações em tribunal a 25 de julho, e estima-se que vão durar até seis semanas.

No mês passado, o defesa alegou ser inocente, exceto relativamente à última acusação. Esta será a décima desde o início do imbróglio do futebolista com a justiça, que começou com a sua detenção a 26 de agosto, permanecendo na prisão até 7 de janeiro.