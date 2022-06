Aeroporto de Lisboa é o pior do mundo? "Isso parece-me disparatado"

Como qualquer outro país, Portugal pode estar nas bocas do mundo pelo bom ou pelo mau. Neste caso, não nos calharam os melhores motivos e diz-se que o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, é considerado o pior do mundo entre os 132 aeroportos avaliados pelo site alemão AirHelp. E não é só Lisboa que, para este estudo alemão, é vista como a má da fita. É que em 8.º lugar na lista dos 10 piores aeroportos do mundo está também o Aeroporto Sá Carneiro, no Porto.

Primeiro é preciso ter em conta em que se baseiam estas classificações e que empresa é esta: a AirHelp assume-se como “defensor mundial dos direitos dos passageiros aéreos” na “luta pela justiça”. Uma espécie de Deco dos passageiros.

Para chegar a esta conclusão, a empresa avaliou vários parâmetros: a assiduidade dos voos, a qualidade dos serviços (como o apoio ao cliente, as filas e a limpeza) e também as opções de comida e lojas disponíveis. A classificação ia até 10 e o aeroporto da capital portuguesa obteve uma avaliação geral de 5,76 pontos. Já no caso do Porto, a pontuação foi ligeiramente superior: 6,46.

Além dos dois aeroportos portugueses nesta lista a vermelho, juntam-se mais oito, na sua maioria europeus: Eindhoven, Bucareste, Malta, Manchester, Paris e Londres. E, no total, foram avaliados 132 aeroportos.

A verdade é que, se há quem pense que este género de estudos pode prejudicar a imagem de quem nos visita, há quem prefira não dar importância. “Estes estudos valem o que valem, o que, no fundo, é nada”, começa por dizer ao i uma fonte do setor das viagens. “Se me mostrar um estudo do Airport Council International eu vou dar alguma importância, agora este género de estudos, de empresas que nem são muito conhecidas, não fazem muito sentido”, acrescenta.

Questionado sobre se este género de informações poderão ter impacto em quem nos visita, o responsável acredita que não. “Não acredito que os turistas deixem de vir por isso, até porque, mesmo que fosse verdade, é a opção que têm. Admito que os nossos aeroportos podem ter os seus problemas, mas daí a dizer que o aeroporto de Lisboa é o pior do mundo e que o do Porto é o oitavo pior parece-me muito exagerado. E, como disse, há estudos que provam o contrário”.

Para quem viaja, estas posições também parecem um pouco exageradas. Sofia Matos gosta de viajar e é com alguma frequência que utiliza o aeroporto de Lisboa como porta de partida e de chegada ao país. E não tem grandes razões de queixa. “Não acho que seja o pior, há aeroportos onde tive piores experiências este ano, como o JFK nos Estados Unidos”, conta ao i. Ainda assim, relata um problema: “Acho só que o maior problema é ser muito pequeno para a quantidade de voos que tem”, acrescenta. No entanto, diz que este fator não será suficiente para colocar o aeroporto da capital portuguesa como o pior do mundo.

Já a fonte do setor das viagens acrescenta: “Quem faz esses estudos tem, muito provavelmente, em conta, a opinião de um número não tão considerável de passageiros, não fazem a regra”.

Nuno Garcia, que também costuma utilizar várias vezes o aeroporto de Lisboa em trabalho ou em lazer, não tem dúvidas: “Isso parece-me disparatado. Há aeroportos bens piores onde já tive como o de Estocolmo ou de Manchester”. E atira ainda: “Estas pessoas já estiveram em Havana?”.

Mas, tal como Sofia Matos, considera que o tamanho do aeroporto é um problema: “O aeroporto não é grande e Portugal tem crescido com o turismo, o que por vezes causa alguma confusão. O terminal 2 é para esquecer mas não são fatores que, entre tantos aeroportos, possam colocar o de Lisboa como o pior do mundo”.

Nuno também já usou o aeroporto do Porto e garante: “Nunca tive qualquer problema”.

E há mais. Outro viajante conta ao i que, de todos os aeroportos por onde passou – e foram muitos –, os que considera piores são os de África. “Quem faz estes estudos não esteve noutros países. Cheguei a estar 3h para receber uma mala, com milhares de pessoas na minha situação, em Guiné-Bissau”, conta, pelo que não considera que o de Lisboa seja, de todo, o pior.

Estudos contrários A verdade é que, ainda em março deste ano, os aeroportos do Porto e de Ponta Delgada foram nomeados os melhores aeroportos da sua região pelo Airport Council International (ACI), tendo recebido o prémio “ASQ Best airport by size and region”, que também foi atribuído ao aeroport de Guanacaste, na Costa Rica.

Os dados mostram que, este ano, foram nove os aeroportos da rede da Vinci distinguidos entre os melhores do mundo, em termos de qualidade de serviço, no ranking ACI, a referência mundial em termos de qualidade de serviço aeroportuário, referiu a empresa em comunicado.

Mas há mais: em 2020 o aeroporto de Lisboa foi distinguido como “Best European Airport 2020” pelo ACI Europe, a organização internacional dos aeroportos. “Este prémio distingue a responsabilidade e compromisso do Aeroporto Humberto Delgado face à pandemia covid-19”, chegou a justificar a ANA – Aeroportos de Portugal. Esta distinção aconteceu na categoria de aeroportos que operam entre 25 e 40 milhões de passageiros.

No mesmo ano, o aeroporto Francisco Sá Carneiro foi eleito pela décima terceira vez como melhor aeroporto da Europa, em 2019, na categoria 15 a 25 milhões de passageiros, de acordo com o ranking Airport Service Quality Survey 2019 do ACI.