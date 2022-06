Homem morre em Évora depois de motociclo que conduzia colidir com automóvel

Um homem de 44 anos morreu esta quarta-feira em Estremoz, no distrito de Évora, depois do motociclo que conduzia ter colidido com um automóvel na Avenida 9 de Abril.

De acordo uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora à agência Lusa, o homem, ainda em estado grave, foi transportado para o Serviço de Urgência Básica (SUB) de Estremoz, tendo o óbito sido lá declarado.

O alerta foi dado pelas 15h32, informou o CDOS, tendo sido mobilizados para o local cinco operacionais, apoiados por duas viaturas, dos bombeiros de Estremoz e da PSP.