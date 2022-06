Carros. Vendas caem 24,2% em maio

Foram vendidos 14 903 veículos automóveis, em maio. Os dados são da ACAP e revelam uma queda de 44,1% face ao mesmo mês de 2019 e menos 24,2% quando comparado com maio de 2021. Já nos cinco meses de 2022, foram colocados em circulação 71 895 novos veículos, uma diminuição de 40,6% relativamente ao mesmo período de 2019 e uma queda de 6,7% quando comparado com janeiro a maio de 2021.

O segmento de automóveis ligeiros de passageiros registou uma queda de 23,5%, para 12748 matrículas e, segundo os mesmos dados, a Peugeot, Toyota e Renault foram as três marcas mais vendidas no último mês, embora com menos unidades comercializadas em comparação com maio de 2021.

Desde o início do ano, 39,2% dos veículos ligeiros de passageiros matriculados novos eram movidos a outros tipos de energia, nomeadamente elétricos e híbridos. Feitas as contas, já pesam 10% das vendas.

A Citroën foi a marca que mais carros elétricos vendeu em maio (148), superando a parceira Peugeot (131) e a alemã Mercedes (121). Desde o início do ano, esta tabela é liderada pela Peugeot (613 unidades), à frente da Tesla (591) e da Nissan (407).

Nos veículos ligeiros de mercadorias, a queda foi ainda maior: menos 37% para 1.623 unidades. De janeiro a maio, foram vendidas 9787 carrinhas de mercadorias, 21,8% abaixo do registo homólogo de 2021.

Uma tendência contrária verificou-se nos veículos pesados, com 532 matrículas, mais 23,1% do que em maio de 2021. Já nos camiões, o mercado recuou 27%, para 286 unidades.