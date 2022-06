Detidos em Braga por suspeitas de homicídio qualificado na forma tentada

Dois homens, de 19 e 27 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, por serem suspeitos da prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada e de um crime de ofensa à integridade física qualificada.

De acordo com um comunicado esta quarta-feira divulgado pela autoridade, os factos ocorreram no passado domingo, no exterior de uma discoteca situada na zona de Fafe.

"Após um desentendimento, entre o grupo em que se integravam os agora detidos e um grupo em que se integravam as vítimas, já na via pública, existiu confronto físico entre os diferentes indivíduos, do qual resultaram ferimentos ligeiros em três vítimas e ferimentos graves numa terceira, que permanece hospitalizada em estado ainda reservado", lê-se na mesma nota.

Os detidos vão agora ser presentes às autoridades judiciárias competentes no Tribunal de Guimarães, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas como adequadas.