Trabalhadores da Portway iniciaram greve de seis meses

Os trabalhadores da Portway arrancaram com uma greve, que se vai prolongar até 31 de dezembro, exigindo a adesão ao Acordo da Empresa (AE), depois de o sindicato ter lamentado a “irredutibilidade” da empresa.

O sindicato garantiu que irá “utilizar todos os meios” para “a defesa dos valores basilares dos direitos dos trabalhadores”.

E acrescentou: “O argumento utilizado pela empresa de que esta não pode continuar a ter dois acordos de empresa em vigor não colhe qualquer sustento prático, uma vez que são inúmeras as empresas nestas condições”, destacou a estrutura sindical, assegurando que, durante a greve, estará atenta a todas as infrações, sendo que "estão proibidas as alterações de horários, convocatórias para trabalho suplementar, contratação e subcontratação de trabalhadores ou serviços ou qualquer manobra que possa pôr em causa o direito irrenunciável à greve".