Os piores aeroportos dos turistas virtuais

Há estudos e sondagens para todos os gostos e o povo das redes sociais adora-os - é uma espécie de mastiga e deita fora que dá muitos likes, já que só precisam de ler as gordas para debitar muitas sentenças. O mundo está assim e a comunicação social existe, também, para desmontar essas alarvidades. Mas antes de chegarmos a esse ponto, vamos a um pouco de história. Quando escrevia dezenas ou centenas de notícias sobre acidentes de viação - semanalmente dizíamos o acumulado de número de acidentes, feridos ligeiros, graves e mortes, e ainda existia essa liberdade de divulgar dados - alguns estudos diziam que Portugal era o país onde se morria mais nas estradas - e estamos a falar do mundo. Para se ter uma ideia, o acumulado acabava sempre com mais de duas mil mortes por ano nas estradas portuguesas. Quando confrontava os responsáveis das forças de segurança sobre estes números, a resposta era sempre a mesma. “Você acredita nisso? Sabe que lá fora, na Europa, só consideram acidentes o que implica ‘baixas’ para a segurança social? Além disso, que dados é que têm dos países do terceiro mundo para dizerem que Portugal é o país do mundo onde há mais acidentes e mortes por 100 mil habitantes? É um disparate completo”. Ontem, quando ouvi os pivots das televisões dizerem com um ar muito solene que Portugal tem dois dos piores aeroportos do mundo, pensei que o mundo estava louco. Mas, depois, fui aos sites, também aos nossos, e percebi que Lisboa estava em primeiro e o Porto em oitavo, no que diz respeito à miserabilidade dos serviços. Ainda pensei que se tratava de uma brincadeira dos jornalistas, mas não. Um site alemão, após contabilizar as críticas de milhares de viajantes, concluiu que Portugal tem dois dos piores dez aeroportos do mundo? Por acaso algum desses génios desse site foi ao Burkina Fasso? À Guiné-Bissau? À Eritreia? Ao Bangladesh? Como é óbvio, os aeroportos mais visitados têm mais críticas boas e más, mas daí a concluir-se que são os piores do mundo, só mesmo para as redes sociais. Como diziam os antigos, só para os papalvos.