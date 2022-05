Jovem de 19 anos detida no Aeroporto de Lisboa com estupefacientes

Uma jovem de 19 anos de idade foi detida no dia 24 de maio pela Polícia de Segurança Pública (PSP), através da Divisão de Segurança Aeroportuária, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

De acordo com um comunicado esta terça-feira divulgado pela autoridade, a jovem foi abordada pela PSP na área de transferências do aeroporto depois de esta não querer tirar o seu casaco para efeitos de rastreio.

“Conduzida para local próprio para o efeito, e depois de questionada se trazia consigo algo ilícito, afirmou trazer produto estupefaciente na indumentária e no interior do organismo”, lê-se na mesma nota.

Na revista foram apreendidas 21 embalagens de produto estupefaciente dentro de bolsos do casaco e, depois de a suspeita afirmar que tinha produto dentro do organismo, “foi levada a estabelecimento hospitalar, para acompanhamento devido, até ser expelido completamente todo o produto”.

No total, foram apreendidas 4432,35 doses individuais de cocaína, divididas em 63 embalagens; 860 euros, em notas do BCE; 61 Reais, em notas; e um telemóvel.

A detida, depois de ter tido alta hospitalar, foi presente a 1º interrogatório, na Instância Local Criminal de Lisboa, no Campus de Justiça, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.