Reino Unido. Johnny Depp faz atuação surpresa em concerto de amigo

O ator Johnny Depp apareceu de surpresa em palco num concerto de Jeff Beck em Sheffield, no Reino Unido, no domingo, após mais de sete semanas de julgamento, no processo de difamação que o opõe à ex-mulher Amber Heard.

As alegações finais da ação judicial entre Johnny Depp e Amber Heard foram proferidas na sexta-feira passada, depois de quase dois meses de acusações mútuas de violência doméstica, de uma palavra contra a outra e de um lavar de roupa suja que fez as delícias da imprensa um pouco por todo o mundo. As deliberações do júri do julgamento por difamação começaram logo nesse mesmo dia e são retomadas esta terça-feira, podendo ficar-se a conhecer o veredicto ainda hoje.

Mas, entretanto, e talvez por estar a precisar de desanuviar, Johnny Depp surpreendeu tudo e todos, no domingo, com uma aparição surpresa no concerto do seu amigo, com quem já colaborou várias vezes, Jeff Beck, que atuou em Sheffield. Mas o ator não se limitou a ir ao espetáculo, subiu mesmo ao palco. Escreve quem lá esteve que foi espetacular.

So I was at the @jeffbeckmusic gig last night in Sheffield, awesome!!! Then Johnny depp turns up!!! Absolute madness! Brilliant night pic.twitter.com/bV8HwY60bQ — Adrian Ealing (@AdrianEaling) May 30, 2022

Sublinhe-se que está assim prestes a chegar ao fim o mediático processo de difamação, inicialmente interposto pelo ator, depois da publicação no Washington Post de um artigo de opinião de Amber Heard, que afinal pode não ter sido ela a escrever, no qual acusa o ex-marido de vários atos de violência física, verbal e até sexual.

Depp pedia cerca de 47 milhões de euros de indemnização, alegando danos na sua reputação e na sua carreira. Heard respondeu com um pedido de 84 milhões de euros. Cabe agora aos jurados, cuja identidade é mantida em segredo, decidir quem difamou – mais – quem.