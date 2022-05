Professores. Bloco quer medidas do Governo para evitar falta de profissionais

Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, alertou para a necessidade de o Governo tomar decisões, rapidamente, para que não se repita a falta de professores que afetou cerca de 30 mil alunos no ano letivo que chega agora ao seu fim.

“Estamos no final de um ano letivo (...) que começou com 30 000 alunos sem professores a uma ou mais disciplinas. Queremos que o próximo ano letivo comece com professores a todas as disciplinas, para todos os alunos”, disse Catarina Martins no final de uma visita à Escola Secundária Michel Giacometti da Quinta do Conde, em Sesimbra, no distrito de Setúbal.

“Para isso é preciso tomar decisões já. E vincular já os professores que estão há mais de dois anos no sistema, mas com contratos precários. Se a escola precisa desses professores, deve vinculá-los já”, acrescentou a coordenadora bloquista, que alertou igualmente para a necessidade de assegurar apoios aos professores deslocados, cujo rendimento não é, muitas vezes, suficiente nem para pagar as despesas de habitação, segundo argumenta a mesma.

“As escolas são o futuro do país e não nos podemos resignar a que metade das crianças fiquem sem professores, a uma ou mais disciplinas, nos próximos anos. É contra essa degradação da escola que é preciso tomar decisões”, alerta Catarina Martins, exigindo um maior investimento no setor da Educação.

As declarações da coordenadora do BE foram feitas à margem de uma visita à Escola Secundária Michel Giacometti, em que os problemas não se prendem só com a falta de professores, segundo contou Eduardo Cruz, diretor do agrupamento. Há também “um problema extremamente grave em termos de instalações, porque estamos a trabalhar aqui com 1 200 alunos, numa escola que foi preparada para 800 alunos”, revelou o mesmo.