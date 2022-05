Leia e o som do mar

ESTOU DE REGRESSO a um dos lugares da minha escrita, no canto esquerdo do restaurante Calcutá, na Rua do Norte, no Bairro Alto. Ainda ontem tinha mar a toda a volta e amigos em todo o redor. Torga: “Pois eu gosto de crianças!/Já fui criança, também…/Não me lembro de o ter sido;/Mas só ver reproduzido/O que fui, sabe-me bem/É como se de repente/A minha imagem mudasse/No cristal duma nascente/E tudo o que sou voltasse/À pureza da semente”. A pequenina Leia é como se fosse minha sobrinha. Neta do meu irmão Francisco Febrero, que tem por ela um amor encantado, filha do seu filho Pedro e da Joana, rodeada de tios em São Miguel para onde fomos todos, grupo enorme de amigos de todas as espécies, unidos pela facilidade com que o Xitó transforma todos os dias em domingos de manhã: só fáceis. Poucas vezes na vida encontrei alguém mais generoso, mais franco, mais cultivador e apaixonado pela amizade. Conhecemo-nos num tempo em que, acho, nem nos conhecíamos verdadeiramente a nós próprios, perdidos numa adolescência desbragada num bairro que era sinónimo da mais completa das liberdades: Olivais-Sul. Ou seja, de certa forma aprendemos a crescer juntos. E a ser homens juntos. Transformámo-nos em tu-e-eu-e-tus-e-nós, mistura profunda de fraternidade e de carinho, decididos a viver paralelamente a vida por inteiro, sem deixar cair sequer uma pinga p’ró santo, como dizem os brasileiros. Todos os lugares passaram a ser nossos e em todos os lugares nos reencontramos. Ponta Delgada, nos Açores, desta vez, porque nas veias da Leia, essa pequenina sorridente que faz despertar a pureza das nossas sementes, corre sangue desse lado do mar. Eu que sei o que é perder uma filha, quando era pouco mais velha do que ela é agora, sinto no peito toda a infinita meiguice de que é rodeada e sinto-me feliz porque a vejo feliz e porque sei, desse saber tão só nosso, que o meu irmão está feliz como nunca. Quando não sei o que dizer, escrevo. As minhas palavras são letras e não sons. Domingo, quando cheguei a casa, desembarcado lá da ilha, descobri que tinha escrito um livro para ela, ainda não escrito no papel, ou nas letras negras do qwert sobre um fundo branco, mas um livro do qual já sabia a primeira e a última frase e todas as outras frases pelo meio e título e tudo: Leia e o Som do Mar. Porque tenho uma certeza absoluta que a Leia terá como embalo, para sempre, além do colo enorme do avô, esse som que vem desde o princípio do mundo e servirá para que possa sempre adormecer como se estivesse nesse inacessível ponto mais alto da ternura. E ficará, por mais que cresça, sempre criança por dentro por também é isso que o Xitó lhe tem para ensinar.