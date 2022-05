A hipocrisia política na Almirante Reis

Deixando de lado as tricas entre políticos, o que me deixa intrigado é saber o que vai acontecer àquela avenida com as obras, programadas para setembro, do Plano Geral de Drenagem de Lisboa. Será que aquela artéria vai agora sofrer obras, e gastar-se alguns milhares de euros, para depois ser tudo destruído?

A polémica com as alterações da ciclovia da Avenida Almirante Reis é bem reveladora da política à portuguesa. Carlos Moedas tinha no seu programa eleitoral acabar com o espaço para os ciclistas, já que a confusão instalada era muita e punha a vida de muitas pessoas em perigo. Pouco depois de tomar posse, o novo presidente da autarquia decidiu que, afinal, não acabaria com a ciclovia, mas que iria fazer mudanças. Em nome de um consenso mais alargado, argumentou, decidiu acabar só com um dos sentidos da ciclovia, acabando por não agradar nem a gregos nem a troianos. No entretanto, a oposição camarária - que tem a maioria - aprovou a redução em 10km/h da velocidade permitida em todas as artérias da capital e o encerramento da Avenida da Liberdade aos domingos e feriados, sem ter feito qualquer estudo de viabilidade económica e ambiental. Depois de muita polémica, e após uma proposta do PCP, decidiu-se fazer os tais estudos antes dessas medidas aprovadas entrarem em vigor.

E não é que agora a mesma oposição pede ao Executivo camarário que faça mais estudos antes de acabar com uma das vias da ciclovia da Almirante Reis? De facto, na política não há vergonha. Carlos Moedas acena com o facto de ter falado com mais de 600 pessoas, de ter dados sobre as questões ambientais, de ruído e de mobilidade para optar pelo encerramento de uma das vias. Moedas também explicou que fez ensaios com a Carris, a EMEL e o Metropolitano de Lisboa. Mas nada disso chega, pois em política o que parece contar não são os interesses dos lisboetas e visitantes, mas sim as guerras partidárias.

Deixando de lado as tricas entre políticos, o que me deixa intrigado é saber o que vai acontecer àquela avenida com as obras, programadas para setembro, do Plano Geral de Drenagem de Lisboa. Será que aquela artéria vai agora sofrer obras, e gastar-se alguns milhares de euros, para depois ser tudo destruído? Se assim for, faz algum sentido avançar agora com as alterações da ciclovia? Não me parece.