Morreu Milton Gonçalves, ícone das telenovelas brasileiras. Tinha 88 anos

O ator e ícone das telenovelas brasileiras, Milton Gonçalves, morreu esta segunda-feira no Rio de Janeiro, no Brasil. Tinha 88 anos e foi encontrado em casa sem vida, indicou a família do ator, citada pelo site brasileiro G1.

Milton Gonçalves vivia sob problemas de saúde derivados de um AVC que sofreu em 2020. O ator esteve internado durante três meses e precisou de aparelhos respiratórios.

O velório vai decorrer amanhã no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro, segundo a mesma fonte.

Milton Gonçalves começou o seu percurso na televisão desde muito cedo, ao participar no primeiro elenco de atores da TV Globo, onde fez mais de 40 novelas.

Os trabalhos mais destacáveis são nas novelas originais "Irmãos Coragem" (1970), "A grande família" (1972), "O bem-amado" (1973), "Pecado capital" (1975), "Escrava Isaura" (1976) e "Sinhá Moça" (1986).

No remake da novela "Sinhá Moça" (2006), interpretou o mesmo papel na versão original e foi indicado para o prémio de melhor ator no Emmy Internacional. Na cerimónia, apresentou o prémio de melhor programa infanto-juvenil ao lado da atriz americana Susan Sarandon. Foi o primeiro brasileiro a apresentar o evento.

A última novela onde participou foi "O tempo não para" (2018). Depois, contracenou numa minissérie "Se eu fechar os olhos agora" (2019), inspirada na obra homónima de Edney Silvestre, e num especial de natal "Juntos a magia acontece" (2019).

Milton Gonçalves também deixou o seu marco no cinema, ao estrelar em mais de 50 filmes, como "Cinco vezes favela" (1962), "Gimba, presidente dos Valentes" (1963), "A rainha Diaba" (1974), "O beijo da mulher aranha" (1985), "O Que é isso, companheiro?" (1997) e "Carandiru" (2003).