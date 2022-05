Morreu mulher de ex-jogador do Vitória de Setúbal

Morreu aos 31 anos a mulher do ex-jogador do Vitória de Setúbal Ulises Dávila. Lily Pacheco tinha em comum um filho de dois anos com o jogador e morreu durante a noite.

A notícia foi avançada pelo MacArthur FC, o clube de futebol australiano onde o jogador atualmente se encontra a jogar, na rede social Twitter.

We are saddened to hear Ulises Dávila's wife, Lily has tragically passed away overnight.



The club would like to express its heartfelt condolences to Uli, Uli Jnr and the extended family during this difficult time. ❤️ pic.twitter.com/I9uwYvaiOp