Torres Novas. Ucraniano baleado em rixa com amigo morre no hospital

O homem de 26 anos que, na madrugada do passado dia 22 foi atingido em Vendas Novas, no distrito de Évora, com um disparo de uma arma de fogo acabou por morrer no hospital.

De acordo com uma fonte da Polícia Judiciária (PJ) à agência Lusa, a vítima morreu na passada quarta-feira, no Hospital de São José, onde estava internada, em Lisboa.

"A autópsia vai, agora, determinar qual a causa da morte", adiantou a mesma fonte.

O caso aconteceu na madrugada de dia 22, na via pública, junto à habitação da vítima, no concelho de Vendas Novas, na sequência de uma discussão entre a vítima e um homem de 27 anos.

De acordo com o que referiu uma fonte policial à mesma agência na altura dos factos, os dois homens estavam a conviver e a consumir bebidas alcoólicas, mas ter-se-ão desentendido e agredido mutuamente.

Posteriormente, o homem de 27 anos deslocou-se à sua residência e voltou para aquele local munido de uma espingarda de pressão de ar de calibre 5.5 milímetros (mm), tendo atingido a vítima perto do pescoço.

A mesma fonte precisou que após o disparo, o homem de 26 anos, de nacionalidade ucraniana, foi transportado de helicóptero para o hospital de São José, em Lisboa, com o chumbo alojado na nuca.

O alegado agressor foi detido, fora de flagrante delito, por elementos da Unidade Local de Investigação Criminal (ULIC) de Évora da PJ e, após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, ficou sujeito a apresentações periódicas e a proibição de contactos com a vítima.